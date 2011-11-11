-AA batırılan Libya donanmasını görüntüledi TRABLUS (A.A) - 11.11.2011 - NATO tarafından vurulan Libya donanmasının sekiz savaş gemisi halen Trablus Donanma Üssü'nde sular altında. AA ekibine üs ve vurulan gemiler hakkında Türkçe bilgi veren Trablus Donanma Üssü Komutan Yardımcısı Albay Salih Terhuhi, devrik lider Muammer Kaddafi'nin iç savaş sırasında gemileri muhaliflere karşı kullanmaya çalıştığını anlattı. NATO tarafından 20 Mayıs'ta yapılan bombardımanla kullanılamaz hale getirilen Rus yapımı firkateynin dört güdümlü roketle vurulduğunu belirten Terhuni, biri Hırvat, diğerleri Fransız yapımı toplam yedi hücumbotun da aldıkları hasarlarla tamamen veya kısmen battığını söyledi. Neredeyse yarısı tahrip olan donanmanın eski haline gelmesi için çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Terhuni, üsteki silah depolarına verilen zararla da donanmanın büyük yara aldığını kaydetti. Terhuni, Türk Deniz Harp Okulu'ndan 1982 yılında birincilikle mezun olduğunu ve Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini de söyledi. Üs komutanı Albay Mustafa Joha ise Kaddafi'nin deniz gücü ve hava gücünü ihmal ettiğini, daha çok kendisini ve ailesini içerideki düşmanlarına karşı koruyacak kara gücüne önem verdiğini belirtti. Artık herşeyin daha iyiye gittiğini ve sokaktaki insanların moralinin yüksek olduğunu ifade eden Joha, ülkedeki herkesin şu anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve Libya halkıyla çok güzel bir tarihi geçmişi paylaştığını vurgulayan Joha, "Türkiye gelişmiş bir ülke ve bize yardımcı olabilir. Türkiye'nin, Kaddafi güçleriyle savaşımız sırasında yaptıklarını unutmayacağız" dedi. Trablus şehir merkezindeki üste savaş gemilerinin yanı sıra silah deposu ve gemilerin onarımı için kullanılan bazı binaların da tahrip edildiği görüldü. NATO bombardımanıyla, karadan denize roket atan dört Rus yapımı rampanın da kullanılamaz hale getirilmiş olduğu gözlendi.