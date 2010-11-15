-AA ARAFAT'I HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ MEKKE (A.A) - 15.11.2010 - Dünyanın birçok yerinden yaklaşık 3 milyonun üzerinde Müslüman hac farizesini yerine getirebilmek için bugün Arafata çıktı. Arafat'a dün geceden itibaren gelmeye başlayan hacıların daha rahat bir ortamda hac görevlerini yerine getirebilmeleri için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bugün sabahtan itibaren Arafe'de vakfede durabilmek için yollara akın eden hacı adaylarının trafik güzergahları bu yıl hem havadan, hem karadan kontrol altına alındı. AA bugün havadan helikopter ile Arafat'a akın akın gelen milyonlarca hacının heyecanını görüntüledi. Arafat sınırları içerisinde büyük otobüslerin haricinde küçük araçların girişine izin verilmezken, binlerce otobüs mümkün olduğu kadar Arafat sınırları içerisine alındı. Öğle saatlerine kadar Rahma dağına çıkıp dualarını ve ibadetlerini bir an önce yapıp müzdelifeye çıkmak isteyen milyonlarca hacı özellikle Peygamber efendimizin namaz kıldığı Nemira mescidine akın edince yollar kilitlendi. Öğle namazı ile ikindi namazının birleştirildiği öğle namazında hayat, tamamen durdu. Sıcağın bastırması özellikle yaşlı insanları çok etkiledi. Bu arada dünyanın değişik ülkelerinden gelen 200'e yakın yabancı gazeteci Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığının binasında bulunan yüksek kuleden bölgenin fotoğraf ve videolarını çekti. Yolların yoğunluktan kilitlenmesi sonucu ise Rahme dağına giden gazeteciler sadece 1 km'lik mesafeyi yaklaşık 4 saatte almak zorunda kaldı. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra gün boyunca havada olası acil hastalıklara ve durumlara karşı helikopterler uçtu. Arafat meydanında ambulanslar ve sağlık ekipleri hazır bekledi. Sıcaktan bunalanlar için ise yollarda soğuk su çeşmeleri hizmete sunuldu. Suudi Arabistan televizyonu 1. ve 2. kanalı ise Arafat meydanının çeşitli yerlerine yerleştirdikleri canlı yayın araçları ve kameraları ile Müslümanların Vakfe'ye duruşunu canlı olarak 24 saat boyunca dünyaya aktardı. Müslümanlar akşam saatlerinde Müzdelife'ye çıkacak, şeytan için taş topladıktan sonra gece yarısına doğru Mina'ya gidecekler. Bayramın birinci gününde ise şeytan taşlanacak.