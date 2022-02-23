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Ekonomi

AA anketi: Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 8,7 büyümesi bekleniyor

Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 6,3 ile yüzde 10,2 aralığında yer aldı

23 Şubat 2022 16:28

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, 2021'in 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 6,3 ile yüzde 10,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 10,8 ile yüzde 11,3 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü. (AA)

GSYHDördüncü çeyrekAATÜİKyüzde 87büyüme2021
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