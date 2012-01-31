-AA, ABD'deki seçimin nabzını tutuyor TAMPA (A.A) - 31.01.2012 - ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentinde AA'nın mini anketi, eyaletteki seçim öncesi diğer anketler gibi eski Massachusetts valisi Mitt Romney'i önde gösteriyor. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich veya diğer adaylara sempati duyanların bazıları dahi, ABD Başkanı Obama ile yarışabilecek adayı Romney olarak gördüğü için ona oy vermiş ve Romney'e oy kullanmayan Cumhuriyetçiler bile genel seçimlerde aday Romney olursa, Obama'ya karşı kesinlikle onu destekleyeceğini söylüyor. AA ekibi, Florida seçimini yerinde izlemek için Cumhuriyetçi seçmenlerin ağırlıklı olduğu bölgede yer alan ve Mitt Romney'nin kampanya merkezinin bulunduğu, Gingrich'in de ön seçimlere bir gün kala miting yaptığı Tampa'da bulunuyor. Yabancı Basın Merkezi'nin Washington merkezinin düzenlediği turumuzun ikinci gününde, seçim sandıklarındaki nabzı yokladık. -Eyaletin bazı bölgelerinde katılım oranı düşük...- Eyalette, her bölgede, birçok seçim noktası bulunuyor. Seçim noktası için de genellikle kilise, okullar gibi yerler tercih ediliyor. Seçim tüm gün sürdüğü için sandıkların başında uzun kuyruklar yok, Floridalılar iş arasında gelip giderek oylarını kullanıyor. Bunun yanında, eyalette diğer eyaletlerden farklı olarak, önceden oy kullanabilme veya oyunu posta yoluyla gönderebilme imkanı var. Bu nedenle de eyalette oyunu önceden kullanmış birçok kişi de bulunuyor. Örneğin, şu an bulunduğumuz Tampa bölgesinde, 232 bin civarındaki Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 51'i oyunu önceden kullanmış veya posta ile göndermiş, yüzde 49'u ise bugün kullanıyor. Miami Beach, Florida Keys, Orlando gibi bazı bölgelerde oy kullanım oranları düşük kalırken, Tampa'daki yetkililer, burada ise seçimlere katılımın 2008 yılına göre daha fazla olduğu söyledi. Eyalette Romney, seçimler öncesi açıklanan anketlerde yüzde 43 ile açık ara başı çekiyor, o nedenle bu gece eğer sürpriz ortaya çıkmazsa, kazananın Romney olması bekleniyor. Çünkü, Floridalı Cumhuriyetçiler genellikle Romney'den yana, Gingrich, eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum ve Teksas milletvekili Ron Paul'ü beğenenler bile, mantıksal değerlendirmede yaptıklarında ABD Başkanı Barack Obama'ya onun rakip olabileceğini düşünüyor. Eyaletteki Cumhuriyetçilerin yüzde 11'ini oluşturan Latin kökenliler de Romney'den yana görünüyor. Ancak daha önceki anketlerde Florida'da Gingrich'in gerisinde kalan Romney'in bu yükselişinde, televizyonlardaki son açık oturumlardaki güçlü performansının ve eyalette Gingrich'e karşı çok fazla reklam kampanyası yürütmesinin de etkisi unutulmamalı. Nitekim, Tampa'nın güneyindeki South Tampa bölgesinde bir kilisedeki seçim sandığına oy kullanmaya gelenlere yönelik mini anketimiz de Romney'e bakışı özetliyor. -Tampalı seçmenler Romney'yi ''daha seçilebilir'' buluyor- Tom adlı 55 yaşındaki danışmanlık firması görevlisi, oyunu Romney'ye verdiğini çünkü Gingrich'i ''seçilebilir'' bulmadığını söyledi. Kendisini ''muhafazakar'' olarak tanımlayan Tom, kararını verirken zorlandığını ama Gingrich'i hem ''seçilebilir'' bulmaması hem de ''olağandışı'' fikirleri nedeniyle tercihini Romney'den yana kullandığını anlattı. Tom'un Hispanik kökenli eşi Estrada da, eşi gibi oyunu Romney'e vermiş. Estrada, Romney'i Miami'deki Latin Konferansı sırasında izleme imkanı bulduğunu ve çok hayran kaldığını söylüyor. Ulaştırma sektöründe görevli Bob adlı bir seçmen de, oyunu Romney için kullandığını belirtti. Santorum'un Amerikalı seçmenlerin büyük kesimine hitap edebilecek nitelikte aday olmadığını, Paul'un bazı cazip yanları bulunmakla birlikte, aşırı uç fikirlere de sahip olduğunu kaydeden Bob, kalan iki aday Romney ve Gingrich arasında ise, Romney'yi ''daha seçilebilir'' bulduğunu kaydetti. Asley adlı 50 yaşındaki Cumhuriyetçi seçmen de oyunu Romney'e verenlerden. Asley, Romney'i Obama karşısında yarışılabilir bulduğunu söylerken Gingrich'i biraz ''itici'' bulduğunu belirtti. George adlı bir seçim görevlisi ise, oyunu Gingrich'e verenlerden. George, adaylar arasında en iyi donanıma sahip adayın Gingrich olduğu görüşünde... Kendisini aşırı muhafazakar ''Çay Partisi'' hareketinin hayranı ve dindar olarak tanımlayan inşaat mühendisi William ise, Rick Santorum'dan yana oy kullanmış. Santorum'u, Obama'nın sağlık reformuna ve oto endüstrisini kurtarma paketine karşı çıkması gibi sebeplerle desteklediğini söyleyen William, Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışında Santorum'dan başka bir ismin kazanması halinde de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oyunu ona vereceğini kaydetti. William, ''Obama'ya asla oy vermem'' ifadesini kullandı. Bu arada, oy kullanan Amerikalıların, üzerlerine, seçim merkezleri tarafından verilen ve üzerinde ''oyumu kullandım'' yazan etiket yapıştırdıkları gözlendi. (