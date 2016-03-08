AA: ABD, "PYD, Cenevre görüşmelerinde yer almayacak" dedi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD, Cenevre'de gerçekleştirilmesi planan Suriye görüşmelerine PYD'nin katılmayacağına dair bir açıklama yaptı.

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili olan ve ismini vermek istemeyen bir kişinin “PYD Cenevre görüşmelerinde yer almayacak" dediği iddia edildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmelerin 9 Mart’ta yeniden düzenleneceğini açıklarken, AFP’ye konuşan Suriye hükümetine yakın bir kaynak “Suriye heyeti Pazar günü BM’den bir davet aldı. Buna göre Suriye’den Cenevre’de 14 Mart’ta başlayacak görüşmelere katılmasını istediler” demişti.