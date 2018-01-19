T24 LogoT24 Logo
Dünya

AA: ABD ordusunun yaptığı keşfin ardından 1000'e yakın PYD'li sınıra yerleştirildi

ABD ordusunun, Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından PYD'nin bölgeye sevkiyatta bulunduğu öne sürüldü

19 Ocak 2018 20:40

Anadolu Ajansı (AA) ABD ordusunun, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad hattında PYD için yaptığı keşif sonrası 1000'e yakın PYD'linin sınıra yerleştirildiği öne sürüldü.

AA’nın Tel Ebyad’daki kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü,  PYD’nın SDG adını kullanarak konuşlandığı Tel Ebyad bölgesine geldi. Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı. ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından PYD bölgeye sevkiyatta bulundu. 

Kobanê kantonunun güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD'li, Tel Ebyad’a getirildiği öne sürüldü. 

PYD’nin, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına takviye yaptığı belirtildi.

ABD’nin YPG’lilerden oluşacak bir “sınır güvenliği” ordusu kuracağı ifade edilmişti.

 

ETİKETLER

abdypgsınırtel abyatordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24