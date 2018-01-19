AA: ABD ordusunun yaptığı keşfin ardından 1000'e yakın PYD'li sınıra yerleştirildi

Anadolu Ajansı (AA) ABD ordusunun, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad hattında PYD için yaptığı keşif sonrası 1000'e yakın PYD'linin sınıra yerleştirildiği öne sürüldü.

AA’nın Tel Ebyad’daki kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, PYD’nın SDG adını kullanarak konuşlandığı Tel Ebyad bölgesine geldi. Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı. ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından PYD bölgeye sevkiyatta bulundu.

Kobanê kantonunun güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD'li, Tel Ebyad’a getirildiği öne sürüldü.

PYD’nin, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına takviye yaptığı belirtildi.

ABD’nin YPG’lilerden oluşacak bir “sınır güvenliği” ordusu kuracağı ifade edilmişti.