AA: ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

T24

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'birkaç gün içinde operasyon düzenleneceğini' söylediği Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak ABD'nin 'Suriyeli muhalifleri tehdit ettiğini' iddia etti.

Adham Kako ve Levent Tok imzasıyla yayımlanan haberde, "ABD'li yetkililer, Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na gönderdikleri tehdit içerikli mesajda, Türkiye’nin gerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti" dendi. AA'nın haberinde 'Suriyeli muhalifler'e gönderildiği kaydedilen mesajda şu ifadelere yer verildiği kaydedildi.

"Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nın (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve Koalisyon Güçlerine saldırı demektir ve bu gerek Koalisyon Güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (adını kullanan YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla Koalisyon Güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat başlatılacağını duyurmuştu. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Suriye’nin güvenli hale getirdiğimiz gibi Fırat’ın doğusunu da huzurlu ve yaşanabilir yerlere dönüştürme konusunda kararlıyız. Bunu İdlib’de Rusya ile başardık. Aynı durumu Fırat’ın doğusunda Amerika’yla da yapalım, Menbiç’te yapalım. Orası yüzde 80 Araplara ait olduğu halde orada terör örgütleri bulunuyor. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü."

SDG: Sert yanıt veririz

Reuters haber ajansına konuşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani ise "Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda düzenleyeceği saldırılara sert yanıt vereceklerini" söyledi. Kobani, ABD'nin böylesi bir saldırıyı önlemek için daha büyük fazla çaba harcaması gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG/PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı mücadelede YPG/PYD'yle iş birliği yapan ve hem lojistik anlamda yardımda bulunan hem de mühimmat ve silah desteği sağlayan ABD'ye de benzer şekilde davranması çağrısında bulunuyor. Türkiye'nin operasyon başlatacağını duyurduğu 'Fırat'ın doğusu'ndaki YPG/PYD varlığı ve ABD'nin bu örgütlere desteği iki ülke arasındaki başlıca gerilim sebeplerinden biri.