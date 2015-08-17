AA: 400 PKK'lı öldürüldü, 400'ün üzerinde terörist de yaralandı

Anadolu Ajansı, PKK'ya yönelik 7 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 440 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, 150'si ağır olmak üzere 400'ün üzerinde kişinin de yaralandığını öne sürdü.

AA, operasyonlar kapsamında aralarında 18 yaşından küçüklerle kadınların da bulunduğu bin 730 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

AA'da yer alan haberin tam metni şöyle:

7 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında 18 yaşından küçüklerle kadınların da bulunduğu bin 730 kişi gözaltına alındı. Mahkemelere sevk edilen teröristlerden 417'si tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

Türkiye'nin 36 ilinde yürütülen operasyonlarda hem PKK hem de YDG-H üyeleri yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 40 ilde gözaltına alınanlar arasında eylem hazırlığı yapan, canlı bomba olan ya da bazı olaylara karıştıkları belirlenen terör örgütü üyeleri de yer aldı.

Diyarbakır'da "canlı bomba" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin Eskişehir'de öğrenimini sürdürürken kendisi gibi bir grup üniversite öğrencisiyle geçen yıl terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Zanlının Eskişehir'de 14 Temmuz 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin eylemde, çok sayıda bankamatiğe zarar verdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Ailesi Tunceli'de yaşayan B.D'nin, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıfında öğrenimine devam ederken, geçen sene mayıs ayında 21 üniversite öğrencisiyle terör örgütüne katıldığı da tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ın şehit edilmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışma kapsamında, olayın meydana geldiği evin karşısındaki daireyi kiraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yine Şanlıurfa'da düzenlenen bir diğer operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Abdülhamit A'nın Suruç'ta olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Abdülhamit A. ile yakın korumalığını yapan Hakan K. ve Emin G'yi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve üst aramasında ise kentteki polis lojmanlarına ait krokiler, örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.

Abdulhamit A'nın örgüt içi iletişiminin teknik takibe yakalanmaması için telefon görüşmesi yerine yüz yüze iletişime geçtiği, zanlıların Ceylanpınar ilçesinde 7 ayrı eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da polis memuru Mehmet Uyar'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin yapılan operasyonlar kapsamında PKK terör örgütü üyesi 13 zanlı gözaltına alındı. Diyarbakır'da ayrıca 2 kız çocuğunu terör örgütü PKK'ya katılmaları için dağa götürmeye çalışan 2 şüpheli de yakalandı.

İstanbul'da yürütülen operasyonlarda da gözaltına alınan bazı terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Gaziantep'teki operasyonda da geçen yıl 7-10 Ekim'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak, 5 kişinin ölümüne, 4'ü güvenlik görevlisi 38 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen bir başka operasyonda ise terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerince bazı silahlar saklanan kafeteryaya yapılan baskında, 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, silahlara ait şarjörler, 1 dürbün ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Kafeterya işletmecisi gözaltına alındı.

- Bazı parti temsilcileri de gözaltına alındı

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda bazı parti temsilcileri de gözaltına alındı. Iğdır'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik operasyonda aralarında HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Fincan Güngör'ün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği bir başka operasyonda da "terör örgütü PKK propagandası yaptıkları" iddiasıyla DBP Iğdır İl Eş Başkanı Zübeyde Kaynar, HDP Iğdır İl Eş Başkanı Dilber Turan, eski Iğdır Belediye Başkanı Hüseyin Malk, eski BDP Belediye Meclis Üyesi Oğuz Ok'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'daki terör örgütü operasyonunda aralarında eski BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik'in de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda da halkı tehdit ederek yol kesme ve güvenlik güçlerine saldırı eylemlerini organize ettikleri belirlenen aralarında Lice Belediye Başkan Yardımcısı Harun Erkuş'un da yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Muğla'daki operasyonda ise PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında HDP Marmaris İlçe Eş Başkanı Abdullah İpekli'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te de Belediyenin HDP'li meclis üyesi Şemsettin Aykaç ile bir kişi, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Şanlıurfa'da da PKK'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi gençlik yapılanma sorumlusu Ferit Y'nin otobüs terminalinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terminale operasyon düzenleyerek Ferit Y'yi gözaltına aldı.

- 50 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların dışında özelikle çatışma bölgelerinde pek çok terörist de ölü ele geçirildi. Ağrı, Muş, İstanbul, Hakkari, Adana ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine eylem hazırlığında bulundukları belirlenen, ekiplerle çatışmaya giren ya da düzenlenen operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristlerin sayısı 50'ye ulaştı. 8 terörist de yaralı ele geçirildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarla Şırnak'ta 42, Bitlis'te 3, Mardin'de 2, Kars, Siirt, Ağrı ve Hakkari'de birer olmak üzere 51 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kars'ta Digor Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olan ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan 19 yaşındaki H.Y, savcılıktaki ifadesinde, HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin itiraflarda bulunup, irtibatlı olduğu örgüt mensupları hakkında bilgiler verdi.

- Mühimmat ve belgelerle saldırılar deşifre edildi

Operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait aralarında roketatarlar, silahlar, fişekler, patlayıcı madde, el bombaları gibi pek çok mühimmatla doküman ve belgeler de ele geçirildi.

Doküman ve belgelerle terör örgütü üyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı eylemler de önlenmiş oldu.

Hakkari'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada Hakkari-Yüksekova Selahattin Eyübi Havalimanı'nın kuzeyinde bulunan özel bir şantiyede ele geçirilen belgelerle, PKK'nın bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı'na planladıkları saldırılar deşifre edildi.

- Maddi kaynak sağlayanlara da darbe vuruldu

Ayrıca 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla terör örgütü PKK'ya maddi kaynak sağlayanların da önüne geçilmiş oldu. Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya ve Aydın'da aralarında terör örgütüne fon aktarımı sağlayan şirket ve belediye yetkilileriyle eski Sur Belediye Başkanı Demirbaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü adına esnaf, iş adamları ve vatandaşlardan sözde "vergi" adı altında para toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

- Hava harekatlarında hedefler başarıyla imha edildi

Yurt içindeki operasyonların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava operasyonlarıyla da önemli zaiyatlara uğrayan PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Sinath Haftanin, Hakurk ve Kandil'de kullandıkları alanlar 250 kilogramlık lazer güdümlü füzelerle başarıyla vuruldu.

Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları örgütün söz konusu bölgelerdeki sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanlarıyla, mağaralarıyla mühimmatlarının hedef alındığı operasyonlara karadan da destek verildi. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Işıklı 3. Hudut Tabur Komutanlığı Gezgintepe Üs Bölgesinde konuşlu bulunan ve "cehennem topu" olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip fırtına obüsleriyle terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampları ateş altına alındı.

Belirlenen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.

- PKK yöneticileri üçe bölündü

TSK'nın PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yaptığı hava operasyonları, örgütün üst düzey yönetiminin üçe bölünmesine ve Kandil kampını terk etmesine de neden oldu.

Operasyonların ardından Kandil'de bulunan terör örgütü mensuplarının üçte biri kampı terk etti. Üst düzey yönetim ise üçe bölündü. Yöneticilerden bir kısmı kampta kaldı, aralarında Murat Karayılan'ın da bulunduğu bir kısmı İran topraklarına geçti, geri kalan yöneticiler ise Suriye'nin Cizire bölgesinde saklandı.

Şırnak'ta F-16 uçağı ile Düğün Dağı'nda tespit edilen iki Doçka mevzisi ile bir havan mevzisine, ayrıca Karaçalı Tepe'deki terörist gruba yönelik hava harekatında da hedefler tam isabetle vuruldu.

- Operasyonlara şehitlerin isimleri verildi

Düzenlenen hava operasyonlarına şehit askerlerin isimleri verildi. "Şehit Onbaşı Hamza Yıldırım" ismi verilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın yurtiçinde ve yurtdışında 65'in üzerinde hedefi imha edildi.

"Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi" adını taşıyan, 80 uçakla yurtiçinde ve yurtdışındaki terör örgütüne ait 100'den fazla hedefe yönelik bir diğer operasyonda da örgüte ait 35 barınak, 15 mağara, 4 yer altı sığınağı, 2 yer altı mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 4 ağaç altı barınma yeri ile çok sayıda silah mevzisi başarıyla vuruldu.

"Zargeli kampı" adı verilen ve teröristlerce kullanılan barınma alanına yönelik operasyonda da örgütün kadın grubu "Şervan" sorumlusu "Gülten" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de, Buzul Dağı ve İkiyaka bölgesindeki terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında da 17 hedef tam isabetle vurularak imha edildi.

Bokriskan bölgesinde terör örgütünün barınma alanına düzenlenen hava harekatında ise örgütün sözde "Şehit Dilan" tabur komutanı Şerevan Fatuvan kod adlı teröristle örgütün 4 büyük grup lideri etkisiz hale getirildi. Harekatta 30 terörist de yakalandı.

"Şehit Piyade Er Ömer Kağan Kandemir" adını taşıyan, aralarında Metina Kampı'nın da bulunduğu yurtdışında belirlenen hedeflere yönelik bir başta operasyonda da üst düzey bir PKK'lı ile PJAK üyesi 2 kadın teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK'nın teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatlarında 390 terörist etkisiz hale getirildi, 150'si ağır olmak üzere 400'ün üzerinde terörist yaralandı. Bölücü terör örgütüne ait hedeflere büyük zarar verildi.