AA: 35-40 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı, Hakkari Şemdinli Dağlıca bölgesinde PKK saldırısında 16 askerin şehit olması üzerine F-16 ve F-4 uçaklarıyla yapılan hava operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 35-40 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haber şöyle:

Dağlıca bölgesine yapılan saldırının ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait 35 F-16 ve 18 F-4 savaş uçağı Irak'ın kuzeyinde PKK'lı grubun intikal halindeki kolları üzerine ve Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Hakkurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gare ve Zap kamplarındaki hedeflere gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında hava operasyonu düzenledi.

Kamplarda tespit edilen 20 hedefe 130 mühimmat atıldı. İntikal halinde Türkiye'den kaçan 20-25 kişilik iki grup da ateş altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 35-40 PKK'lı etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Hedefler tam isabetle vurularak tamamen imha edilirken, kamplarda da çok sayıda PKK'lu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.