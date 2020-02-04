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AA: 2 günde 40 bin Suriyeli sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

04 Şubat 2020 17:14

Anadolu Ajansı, Esad yönetimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde 40 bin sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bilgisini verdi.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İdlib'in merkezi ile Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgelerinden Türkiye sınırına göç devam ediyor. 

Suriye ordusu ile İran destekli milislerden oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 2 günde 40 bin sivilin daha göç etmeye başladığı bildirildi.

AA, İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısının 1 milyon 677 bine ulaştığını duyurdu.

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