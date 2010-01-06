Airbus , askeri nakliye uçağı projesinin planlanandan pahalıya gelmesi nedeniyle milyarlarca euro zararla karşı karşıya kalınca, aralarında Avrupa’nın en zenginlerinin de olduğu 7 ülkeye “Ya fiyatı yükseltin ya da uçak sayısını indirelim” dedi. Bu teklife sadece Türkiye’den olumlu cevap geldi. Diğer ülkeler reddedince, ’göklerin kralı’ rafa kalktı.



Airbus, 2003 yılından bu yana 20 milyar euro harcayarak geliştirdiği dünyanın en modern askeri nakliye uçağı A400M projesini iptal edebileceğini açıkladı. Vatan gazeetesinde yer alan habere göre, hayata geçirilmesinde Türk mühendislerin de rol aldığı ve üzerinde Türk bayrağını da barındıran 147 milyon dolarlık uçak 11 Aralık’ta İspanya’dan havalanarak ilk resmi uçuşunu gerçekleştirmiş, 2012 yılında katkıda bulunan ülkeler tarafından verilen 184 adet siparişin teslim edilmeye başlanacağı duyurulmuştu.





Ya yüksek fiyat ya eksik teslimat



Ancak Airbus sözcüsü dün yaptığı açıklamada uçağın üretimi için 5 milyar euro’luk finansmana daha ihtiyaç duyulduğunu, aksi halde projeyi tamamen rafa kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Airbus’ın askeri departmanının başında bulunan Domingo Urena’ya göre, Airbus’ın sahibi olan EADS şirketinin uçak için sipariş veren Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere , Belçika, Türkiye, Lüksemburg, Güney Afrika ve Malezya’ya “Ya uçakları yüksek fiyattan almayı kabul edin ya da ödediğiniz miktar karşılığında daha az sayıda uçak teslim edeceğiz” teklifini iletti. Ancak bu teklifi sadece Türkiye kabul etti. Urena, “Türkiye dışında ödenecek miktarı yükseltmeye yanaşan ülke çıkmadı” ifadesini kullandı. Diğer ülkelerden olumsuz yanıt alınca 2.4 milyar euro zarar öngören Airbus’ın ana şirketi EADS kendilerine ekstra zarar getirecek olan bu projeyi tamamen rafa kaldırmak konusunda ciddileşti. Airbus sözcüsü Stefan Schaffrath, “Programı sonlandırmak, üzerinde çalıştığımız bir senaryo. Bu proje üzerinde çalışan mühendislerin isim listesini çıkardık ve bu kişileri aktarabileceğimiz diğer projeleri belirledik. Zararımız devam ederse projeyi sonlandıracağız” dedi. Yüksek fiyat nedeniyle Güney Afrika 8 uçak siparişini tamamen iptal etti.





Sipariş veren ülkeler



- Almanya: 60



- Fransa: 50



- İspanya: 27



- İngiltere: 25



- TÜRKİYE: 10



- Belçika: 7



- Malezya: 4



- Lüksemburg: 1



Toplam: 184





Teknik özellikler



- Gövde uzunluğu: 41.5 metre



- Kanat genişliği: 42.4 metre



- Yükseklik: 14.5 metre



- Motor: TP400 tipi 4 adet.



Her piste inebiliyor



A400M ile ilgili ilk çalışmalar 2003 yılında başladı. Rüya 2009 Aralık’ında gerçek oldu. Avrupa’nın bu en modern askeri nakliye uçağı için Türk tasarımcı, mühendis ve teknisyenlerin de katkısıyla yürütülen proje hayata geçirildi. A400M, Avrupa ülkelerinin havacılık sanayilerini temsil eden Airbus, EADS-CASA, Flabel ve Türkiye’yi temsilen Tusaş’ın katılımıyla hayata geçirildi. Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı olan Rus Antonov AN225 (84 metre) ve Amerikan Lockheed C5 Galaxy’nin (75 metre) ardından üçüncü en büyük askeri nakliye uçağı olan A400M gerek askeri operasyonlar, gerekse insani yardımlarda kullanılabiliyor ve her türlü piste iniş yapabilme özelliğine sahip.