-A2 MİLLİLERİN KAMPI YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in isteği üzerine (A) Milli Takım'a oyuncu veren yetenek havuzunu genişletebilmek ve Ümit Milli Takım yaşını doldurmuş oyuncuları daha yakından izleyebilmek amacıyla oluşturulan A2 Milli Takımı'nın İstanbul kampı yarın başlayacak. Oluşturulan A2 Milli Takımı 14-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacak. WOW İstanbul Otel'de yarın saat 17.00'den itibaren toplanmaya başlayacak milliler, çalışmalarını Atatürk Olimpiyat Stadı Yan Saha ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Balat'ta bulunan Gençlik Geliştirme Tesisleri'nde sürdürecek. A2 Milli Takımı'nın kamp kadrosuna davet edilen sporcular şunlar: Kaleciler: Cenk Gönen (Beşiktaş), Mahmut Bezgin (Gaziantepspor), Fehmi Mert Günok (Fenerbahçe) Savunma oyuncuları: Uğur Uçar (Ankaragücü), Orhan Şam (Gençlerbirliği), Mustafa Yumlu, Ferhat Öztorun (Trabzonspor), Saffet Gurur Yazar (Karşıyaka), Eren Güngör, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor), Mahmut Tekdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Orta saha oyuncuları: Aydın Yılmaz (Galatasaray), Yiğit İsmail Gökoğlan (Manisaspor), Zeki Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Sercan Kaya (Bucaspor), Abdullah Durak (Kayserispor), Emin Yalın (Göztepe), Ferhat Kiraz (Boluspor), Turgut Doğan Şahin (Ankaragücü) Hücum oyuncuları: Mehmet Batdal (Galatasaray), Serdar Deliktaş (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Tevfik Köse (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Kayserispor)