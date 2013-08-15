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Spor

A2 Milliler şampiyon oldu

Türkiye A2 Futbol Milli Takımı Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası'nda Norveç'i 1-0 yenerek şampiyon oldu

15 Ağustos 2013 08:08

 

Türkiye A2 Milli Futbol Takımı, Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası'nın finalinde Norveç'i uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Norveç'in Kristiansand kentindeki Sør Arena'da oynanan ve normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Milli Takımın golünü 112. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
A2 Milliler, 2011 yılında başlayan Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası'nda yarı finalinde İngiltere'yi deplasmanda 1-0 yenerek finale yükselmişti. Milliler, grup maçlarının ilkinde Norveç ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında Estonya'yı 5-0, üçüncü ve son grup maçında ise Galler'i deplasmanda 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

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