A2 Milliler şampiyon oldu

Türkiye A2 Milli Futbol Takımı, Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası'nın finalinde Norveç'i uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Norveç'in Kristiansand kentindeki Sør Arena'da oynanan ve normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Milli Takımın golünü 112. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

A2 Milliler, 2011 yılında başlayan Uluslararası Challenge Trophy Turnuvası'nda yarı finalinde İngiltere'yi deplasmanda 1-0 yenerek finale yükselmişti. Milliler, grup maçlarının ilkinde Norveç ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında Estonya'yı 5-0, üçüncü ve son grup maçında ise Galler'i deplasmanda 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti.