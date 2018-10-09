A101'den ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası'na destek: Fiyatlar, her zaman enflasyonun altında olacak

Market zinciri, A101, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası’na tam destek verdiğini açıkladı. Konuya ilişkin duyuruda “İndirim kampanyalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Fiyatlar, her zaman enflasyonun altında olacak. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak” denildi.

A101'den yapılan açıklama şöyle:

Enflasyon ile topyekûn mücadelede ülkemizin yanındayız! “Enflasyonla Mücadele Kampanyası’’ kapsamında Türkiye’nin yüksek indirim marketi A101 olarak tam desteğimizi bildiririz. 8.000 mağazaya ulaştığımız 10.yılımızda, müşterilerimize kaliteli ürünleri en ucuz fiyata sunabilmenin sorumluluğunu, 45.000 çalışanımızla omuzlarımızda taşıyoruz. Müşterimizin beklentilerini işin kalbine koyduğumuz yüksek verimli iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırma sözü veriyoruz.

A101 olarak ülkemizdeki enflasyonla topyekûn mücadele sürecinde;

8 bin marketimizden gelen satın alma gücümüz sayesinde, Türkiye’nin en ucuz fiyatları ile satmaya devam edeceğiz.

Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak.

A101 fiyatları, her zaman enflasyonun altında olacak.

A101, dün, bugün, yarın hep ucuz olmaya devam edecek.

A101 olarak, T.C Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı “Enflasyonla Mücadele Kampanyası’nı’’ sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.