A Yatırım: Piyasalarda dibi gördük

A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, "Piyasalarda dibi gördüğümüzü düşünüyorum, ancak ekonomik anlamda henüz dibi görmedik" dedi.



A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yurt dışında bilançoların açıklanmaya devam edeceğini belirterek, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk algılamasında pozitif yönde bir gelişme olduğunu dile getirdi. Salar, piyasaların yükselişe geçtiğine işaret ederek, "Piyasalarda dibi gördüğümüzü düşünüyorum, ancak ekonomik anlamda henüz dibi görmedik. İşsizlik ve küçülme devam edecek" diye konuştu.



Finansal piyasalar tarafından bir toparlanma olduğunu, ABD'den ve Avrupa Merkez Bankasından pozitif yönde açıklamalar geldiğini ifade eden Salar, şunları kaydetti: "Piyasalar açısından, krizin artarak devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak da finansal piyasalarda pozisyonlar alındı. Önemli tepkiler, yükselişler yaşandı. Ancak oldukça hızlı yükselişler yaşandı. Yani seviyeler bir miktar bu yükselişlerin hazmedilmesi ihtiyacına işaret ediyor. Dolayısıyla bir kar realizasyonu yaşamamız gerektiğini düşünüyoruz. Fiyatlardaki hızlı yükselişin yerini bir miktar sakinleşmeye bırakması gerekiyor. Tabii ki geçici bir satıştan bahsediyoruz. Bir düzeltme... Piyasaya yeni katılımcıların gelmesi için bir fırsat. Daha sağlıklı bir yükseliş için bir fırsat. Mayıs ayı başından itibaren özellikle borsada bir realizasyon süreci yaşanacak. 30 binin üzerinden alım yapılması bu şartlar altında biraz riskli olabilir. Endeksde 26 bin seviyelerine kadar bir gerileme bekliyoruz. O seviyelerden yapılacak maliyetlerin orta ve uzun vadede mutlaka pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz."



IMF anlaşması Mayıs’a kalacak



Salar, Türkiye'de IMF anlaşması beklentisinin devam ettiğinin altını çizerek, anlaşmanın Mayıs ayına kalacağını ve anlaşmanın gerçekleşmesiyle beraber bir kar realizasyonu sürecinin yaşanacağını bildirdi.



Döviz seviyelerinin ise yurt dışındaki gelişmelerle belirleneceğini vurgulayan Salar, global risk iştahının ve IMF anlaşmasının seviyeleri etkileyeceğini söyledi. Salar, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin gelecek dönemlerde de devam edeceğini düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye 2003-2008 yılları arasında 'Yüksek faiz, düşük kur' politikası uyguladı. Şu anda çok net bir biçimde bu politikanın değiştiğini görüyoruz. Artık 'Düşük faiz, yüksek kur' politikasına geçmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla faiz indirimleri olacaktır."

