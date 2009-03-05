A Yatırım: Dolar 1.85’i görebilir

A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, dövizdeki yükselişe ilişkin olarak "Buraların geçilmesi ve Merkez Bankasından herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, hızlı biçimde 1,8500 seviyelerine ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



Salar, aslında gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybettiğini belirterek, "Bu sefer satış, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin, para birimlerine yönelik geldi" dedi.



Son dönemde TL'nin daha kötü fiyatlanmaya başladığını ve TL'nin değer kaybının ivmelenmiş gibi gözüktüğünü dile getiren Salar, "Buraların geçilmesi ve Merkez Bankasından herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, hızlı biçimde 1,8500 seviyelerine ulaşabiliriz" dedi.



Salar, şu anda artık 1,7000'ın destek gibi gözüktüğünü, kısa vadede 1,7000 seviyesinin altına TL/dolar kurunu indirecek herhangi bir yeni gelişme bulunmadığına işaret etti.



Murat Salar, "1,7500'ın üzerine çıkarsak, 1,8500. Orası da geçilirse, 2,0000 seviyeleri gündeme gelebilir. Merkez Bankasının burada alacağı aksiyon takip edilecektir. TL'nin hızlı değer kaybı, bir takım makro dengeleri de etkiler. Çok istenen bir durum olduğunu zannetmiyorum. Nasıl bir aksiyon alacakları önemli" diye konuştu.



Merkez Bankasından gelecek hamlelerin bu trendi yavaşlatabileceğini ve IMF'le ilgili bir gelişme olursa, bunların piyasada TL'deki değer kaybını durdurabileceğine dikkati çeken Salar, şunları kaydetti:



"Çok hassas ve iyi yönetilmesi gereken süreçten geçiyoruz. TL'deki değer kaybının bir nebze olsun sakinleştirilmesi gerekiyor, hem piyasaya bir mesaj verilmesi gerekiyor. Ben, önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankasının TL faiz indirimleri konusunda çok daha muhafazakar davranacağını tahmin ediyorum. Makro dengeleri çok bozmadan bir şekilde bu sürece müdahale edilmesi ve iyi yönetilmesi gerekiyor."



Salar, şu anda General Motors'un iflas olasılığı olmasından dolayı piyasanın bozulduğu yorumu yapıldığını aktararak, "Ama ABD borsası çok kötü durumda değil, 1,3 aşağıda. Kaç gündür yurt dışı iyiyken, Türkiye pozitif tepki vermiyordu, zaten gösteriyordu negatif anlamda ayrıştığımızı. Bence şu anda biz ABD'den ve diğer ülkelerden negatif anlamda son 3 gündür ayrışıyoruz. Türkiye daha kötü fiyatlanıyor son 3 gündür" diye konuştu.

