A Spor Beşiktaş maçında banttan tezahürat sesi verdi, salona spiker yollamadı!

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan seyircisi karşısında Zielona Gora’yı ağırlarken yayıncı kuruluş A Spor garip bir olaya imza attı.

Beşiktaş Sompo Japan-Zielona Gora maçını canlı yayınlayan A Spor, tribünlerdeki taraftarların sesini ekrana yansıtmazken, banttan taraftar sesi verdi.



futbolarena'nın haberine göre; A Spor’un tribünlerde, Fotomaç aleyhine yapılan tezahüratları ekrana vermek istemediği için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Beşiktaş taraftarlarının Akatlar’daki salonu doldurduğu ve hep bir ağızdan tezahüratlar yaptığı görüldü. Siyah-beyazlılar mücadele sırasında bir ara "Fotomaç’ın manşetine şampiyon Kartal yazdıracağız." sloganı attı.

Öte yandan A Spor’un Zielona Gora maçına spiker yollamadığı öğrenildi.