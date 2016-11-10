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Spor

A Spor Beşiktaş maçında banttan tezahürat sesi verdi, salona spiker yollamadı!

Beşiktaş ile Turkuvaz medya gruba arasında Trabzonspor maçı sonrası Fotomaç'ın attığı manşet nedeniyle gerginlik yaşanıyor

10 Kasım 2016 11:55

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan seyircisi karşısında Zielona Gora’yı ağırlarken yayıncı kuruluş A Spor garip bir olaya imza attı.

Beşiktaş Sompo Japan-Zielona Gora maçını canlı yayınlayan A Spor, tribünlerdeki taraftarların sesini ekrana yansıtmazken,  banttan taraftar sesi verdi.

futbolarena'nın haberine göre; A Spor’un tribünlerde, Fotomaç aleyhine yapılan tezahüratları ekrana vermek istemediği için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Beşiktaş taraftarlarının Akatlar’daki salonu doldurduğu ve hep bir ağızdan tezahüratlar yaptığı görüldü. Siyah-beyazlılar mücadele sırasında bir ara "Fotomaç’ın manşetine şampiyon Kartal yazdıracağız." sloganı attı.

Öte yandan A Spor’un Zielona Gora maçına spiker yollamadığı öğrenildi.

 

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