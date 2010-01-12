A Milli'ye İtalyan Patron yalanlaması

T24-

DHA'nın haberine göre 71 yaşındaki İtalyan teknik adam, Cuma günü sözleşme imzalayacak.

Haberde 2014 Dünya Kupası'nın sonuna kadar anlaşma sağlanan Trapattoni'nin yıllık dört milyon euro alacağı, yardımcılıklarından birini Abdullah Avcı'nın yapacağı belirtildi.

İtalya'da Juventus ve Inter'e yedi, Almanya'da Bayern Münih ve Portekiz'de Benfica'ya bir lig şampiyonluğu kazandıran Trapattoni, 10 yıl başında kaldığı Juventus'u Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonluklarına taşıdı.

2012'ye kadar İrlanda Milli Takımı'yla sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adam, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan yıllık iki milyon euro alıyor.





Haberde ne denilmişti



Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından A Milli'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu.Alınan bilgiye göre, takımın başına İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni getirilecek.



Teknik adamın AC Milan ,Juventus ve İnter gibi İtalya'nın büyük takımlarını da çalıştırdığı biliniyor. Trapattoni'nin Türk milli takımının başına geçmek için Cuma günü imza atması bekleniyor.



Son olarak İrlanda Milli Takımı'nda görev yapan, baraj maçlarında Fransa'ya tartışmalı bir golle elenen İtalyan teknik adamın yardımcılığını yine Çizme'nin eski futbolcularından Marco Tardelli yapacak. Ersun Yanal ise antrenör olarak görev alıp, Ümit Milli Takımı ve tüm alt yapıdaki milli takımlardan sorumlu olacak.



İtalyan Teknik adamın, yılda 4 milyon euro ücret alacağı bildirldi.





Trapattoni kimdir?



Futbolculuk kariyerinde 1959'dan 1971'e kadar Milan forması giyen ve İtalyan ekibinin simgesi haline gelen Trapattoni, futbolu 1972 yılında bir başka Çizme takımı Varese'de bıraktı.



1974 yılında Milan'ın başına geçen tecrübeli teknik adam 1976 yılına kadar görevinin sürdürdükten sonra bir başka İtalyan devi Juventus'u çalıştırmaya başladı. Daha sonra Inter, Bayern Münih, Cagliari, Fiorentina gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinin teknik direktörlüğünü üstlenen Trapattoni, 2000 yılından 2004 yılına kadar da İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.



Uzun yıllardan beri teknik direktörlük yapan Trapattoni Juventus takımını çalıştırdığı yıllarda takımına, iki kez UEFA kupası, bir kez UEFA Süper Kupası,bir kez de Kıtalararası Kupa kazandırmış.Trapattoni'nin başarısı bunlarla da sınırlı kalmamış. Teknik direktör,Inter Milan takımına'da kazandırdığı bir UEFa kupası bulunuyor. Ayrıca Fc Bayern Münich takımını çalıştıran Trapattoni,1997-98 yıllarında takıma Almanya Kupasını da kazandırmış.