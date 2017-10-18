A Milliler'in programı belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası için final bileti alamayan A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım’da Romanya ile deplasmanda karşılaşacak. Romanya deplasmanının ardından Milliler, 13 Kasım'da Türkiye’de Arnavutluk’u konuk edecek.

Romanya-Türkiye ve Türkiye-Arnavutluk maçlarının oynanacağı stadyumlar ve müsabakaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynayan A Millliler, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşmış ve deplasmandaki maçtan 1-0’lık galibiyetle dönmüştü.