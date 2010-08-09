-(A) MİLLİLERİN AĞUSTOS AYI KARNESİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu için hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Takım, 11 Ağustos Çarşamba günü sahasında Romanya ile hazırlık maçı yapacak. Milliler, ağustos ayı içinde daha önce oynadığı 21 özel ve resmi maçta, 10 galibiyet, 8 yenilgi ve 3 beraberlik adı. 18 özel, 3 resmi maçta, toplam 15 ayrı rakiple karşılaşan Ay-yıldızlılar, toplam 35 gol atarken, 29 golü de kalesinde gördü. Asya ve Avrupa kıtalarından ülkelerle karşı karşıya gelen Türkiye, Bulgaristan (3), Norveç (2), Yugoslavya (2), Makedonya (2), Moldova (2), Çin, Finlandiya, İsviçre, Belçika, Galler, Bosna-Hersek, Gürcistan, Belarus, Şili ve Ukrayna ile mücadele etti. -EN'LER- Milliler, 5 Ağustos 1948 tarihinden, 25 Ağustos 1976 tarihine kadar 28 yıl boyunca ağustos ayında hiç maç yapmadı. Türkiye, en farklı galibiyetini Çin karşısında 4-0'lık sonuçla elde ederken, en farklı yenilgisini ise Norveç önünde aynı sonuçla aldı. Ağustos ayı içindeki özel maçlarda (A) Milli Takım, 8 galibiyet, 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Milliler bu karşılaşmalarda rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü. Ay-yıldızlılar, toplam 10 golün atıldığı resmi karşılaşmada Galler'i 6-4'lük sonuçla mağlup etmeyi başardı. (A) Milliler ayrıca, bu ay içindeki maçların sadece 3'ünde gol atmayı başaramadı.