A Milliler'den 2018 Dünya Kupası'na tatsız veda

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Bir önceki maçta Eskişehir'de İzlanda'ya 3-0 yenilerek turnuvadan elenmesi kesinleşen Ay-yıldızlılar, iki takımın da iddiasının bulunmadığı maçta Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Milli Takım'ın gollerini Cenk Tosun 57 ve 83'üncü dakikalarda kaydederken; Finlandiya'nın gollerini Arajuuri 76'da, Pohjanpalo 86'da attı.

Karşılaşmanın önemli anları

'1 Mücadele, Türkiye'nin santra vuruşuyla başladı.

'31 Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, boş sayılabilecek bir pozisyonda şutu çekemedi. A Milliler, önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçta ikinci yarıya Finlandiya başladı.

'52 Finlandiya'da bulunan az sayıda Türkiye taraftarı, 'Emre Mor' tezahüratları yapıyor.

'57 Bir önceki atakta İsmail'in ortasına dokunmayan Cenk Tosun, uzaktan yaptığı düzgün vuruşla Ay-yıldızlıları öne geçirdi: 0-1.

'76 Duran top organizasyonunda topu tamamlayan Paulus Arajuuri, skora dengeyi getirdi: 1-1.

'83 Maçın ve A Milli Takım'ın ilk golünün sahibi Cenk Tosun, takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Bu gol, Cenk'in Dünya Kupası Elemeleri'nde 9. maçında 5. golü oldu.

'86 Soiri'nin pasında boş kalan Pohjanpalo, Türkiye ağlarını havalandırdı: 2-2.