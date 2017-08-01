A Milliler'de Ersan İlyasova krizi

EuroBasket 2017'de mücadele edecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda Ersan İlyasova'nın hâlâ takıma katılmamış olması, Milliler'i endişelendiriyor. Hastalığı süren Ömer Aşık ABD'de tedavi görmesi nedeniyle kadrodan çıkarılırken, kışın milli takım için yapılan görüşmelerde katılacağını belirten Ersan da henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Fanatik'te yer alan habere göre; A Milli Basketbol Takımı, Türkiye’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdürürken, NBA oyuncularından arka arkaya kötü haberler geliyor. Hastalığı nedeniyle uzun süredir Amerika’da tedavi gören Ömer Aşık kadrodan çıkarılırken, Ersan İlyasova da halen kampa katılmadı.

Kışın yapılan görüşmelerde geleceğini bildiren Ersan İlyasova, Atlanta Hawks’tan beklediği uzun vadeli kontratı alamayınca, Milli Takım’a katılmaktan da vazgeçti.

Yetkilililer ulaşamadı

Hawks’la sadece 1 yıllık sözleşme imzalayan Ersan, son olarak 2013 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı formayı giymişti. Federasyon yetkilileri de Ersan’a ulaşamazken, bu durumun yıldız oyuncunun kampa katılmak istemediği şeklinde yorumlanıyor.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun bugün Ersan’la bir konuşma yapması ve ardından da resmi açıklamada bulunulması bekleniyor. Ersan’dan hemen kampa katılması istenecek. Aksi takdirde milli takım mevcut kadro ile yoluna devam edecek.