-(A) MİLLİLER 8. KEZ KADIKÖY'DE İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, Romanya ile yarın yapacağı özel maçla birlikte Kadıköy'de 8. kez sahaya çıkacak. Milliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha önce yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez de yenildi. Kadıköy'de rakiplerine toplam 13 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Türkiye, bu stattaki ilk maçında, 10 Kasım 1993'te, Norveç ile yaptığı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Milliler, Kadıköy'deki son maçını ise 10 Eylül 2008, 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup maçında Belçika ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. -24 MAÇIN 12'SİNİ KAZANIRKEN, 6 KEZ DE YENİLDİ- (A) Milli Futbol Takımı, son 24 özel maçından 12'sini kazanırken, 6'sını yitirdi, 6'sında ise berabere kaldı. 19'u yurt dışı, 5'i Türkiye sınırları içindeki son 24 özel maçta, 20'si Fatih Terim, 4'ü de Oğuz Çetin yönetiminde rakiplerine toplam 32 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 20 gol gördü. -SON 11 ÖZEL MAÇTA 2 YENİLGİ- Geçmişte özel maçlarda galip gelmekte zorlanan ve bu yönüyle eleştirilen Türk Milli Takımı, yaptığı son 11 özel müsabakanın 8'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı ve rakiplerine sadece 2 kez yenildi. Milliler, son 11 özel randevuda Finlandiya, Şili, Avusturya, Azerbaycan, Ukrayna, Honduras, Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'yı mağlup edip, Fildişi Sahili ile berabere kaldı, bu süre içinde sadece Fransa ve ABD'ye kaybetti. -87 YILDA TOPLAM 225 ÖZEL MAÇ YAPTI- Türk Milli Futbol Takımı'nın 87 yıllık tarihinde oynadığı toplam 472 maç içinde 225'ini özel karşılaşmalar oluşturdu. Milliler özel karşılaşmalarda 76 galibiyet, 62 beraberlik alırken, 87 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda toplam 278 gol atıp, 337 golü kalesinde gördü. Türkiye, son oynadığı özel maçta 29 Mayıs 2010 tarihinde Philadelphia'da ABD'ye 2-1 yenildi.