T24 LogoT24 Logo
Spor

A milliler Zagreb'e geldi ZAGREB (A.A)

13 Kasım 2011 20:58

-A milliler Zagreb'e geldi ZAGREB (A.A) - 13.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında 15 Kasım Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Türk Milli Takımı, Türk Havayolları'na ait bir uçakla akşam saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi. Milli takım kafilesini burada Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin'nin yanı sıra elçilik görevlileri karşıladı. Havalimanında Hırvat görevliler, milli takım kafilesine transit çıkış kolaylığı gösterdi. Görevliler, Türk kafilesinin pasaportlarına sadece mühür basarken, bekletmeden hızlı bir çıkış yapmalarını sağladı. Ayrıca, az sayıda Türk de milli takımı havalimanında karşılayarak, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile, daha sonra konaklayacağı The Regent Esplanade Hotel'e hareket etti. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını yarın maçın oynanacağı Maximir Stadı'nda TSİ 18.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Guus Hiddink, antrenman öncesi TSİ 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24