-A milliler Zagreb'e geldi ZAGREB (A.A) - 13.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında 15 Kasım Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Türk Milli Takımı, Türk Havayolları'na ait bir uçakla akşam saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi. Milli takım kafilesini burada Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin'nin yanı sıra elçilik görevlileri karşıladı. Havalimanında Hırvat görevliler, milli takım kafilesine transit çıkış kolaylığı gösterdi. Görevliler, Türk kafilesinin pasaportlarına sadece mühür basarken, bekletmeden hızlı bir çıkış yapmalarını sağladı. Ayrıca, az sayıda Türk de milli takımı havalimanında karşılayarak, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile, daha sonra konaklayacağı The Regent Esplanade Hotel'e hareket etti. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını yarın maçın oynanacağı Maximir Stadı'nda TSİ 18.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Guus Hiddink, antrenman öncesi TSİ 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek.