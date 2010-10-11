-(A) MİLLİLER YARIN 477. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Azerbaycan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 4. maçıyla birlikte, 477. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 250'si resmi, 226'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 476 maçta, 171 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 193 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 720 gol gördü. -TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN 6. MAÇI- (A) Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile daha önce yaptığı 5 maçtan 4'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, rakibine hiç yenilmedi. İki ülke (A) milli futbol takımları arasında geçmişte yapılan 2'si resmi, 3'ü özel 5 maçta toplam 8 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Bakü'de 9 Nisan 1996'da yapılan özel maçta Türkiye, Rahim Zafer'in golüyle 1-0 galip geldi. 11 Ekim 2000 tarihinde yine Bakü'de yapılan 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Hakan Şükür'ün golü ay-yıldızlı ekibe 3 puan kazandırdı. İstanbul'da 2 Haziran 2001'de yapılan 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Türkiye bu kez Tayfun Korkut, Oktay Derelioğlu ve Hakan Şükür'ün golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bakü'de 12 Nisan 2006 tarihindeki özel karşılaşma 1-1 tamamlanırken, ay-yıldızlı ekibin golünü Hasan Kabze attı. İki ülke (A) milli futbol takımları son maçlarını 2 Haziran 2009 tarihinde Kayseri'de yaptı. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve İbrahim Üzülmez'in golleriyle 2-0 kazandı.