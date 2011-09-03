-A Milliler Viyana yolcusu İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında 6 Eylül Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, yarın Viyana'ya gidecek. Elemelerde dün akşam Kazakistan'ı Arda Turan'ın son dakika golüyle 2-1 yenerek, 1 maç eksiğiyle Belçika'nın önünde ikinciliğe yükselen ay-yıldızıl ekip, Avusturya maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak. Türk Milli Takımı, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından, öğleden sonra uçakla Viyana'ya hareket edecek. Viyana'da Grand Hotel Wien'de konaklayacak Türk Milli Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını 5 Eylül akşamı Ernst Happel Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ernst Happel Stadı'nda 6 Eylül Salı günü oynanacak Avusturya-Türkiye müsabakası TSİ 21.30'da başlayacak.