A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü!

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında İsveç’i konuk etti. Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alan Milli Takım, galip gelerek ikinci sırada kalmayı kesinleştirmek istiyordu ancak konuk ekip İsveç, Granqvist’in 71’de penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlılar grubu son sırada tamamlayarak B Ligi'nden C Ligi'ne düştü.

Maçın genelinde daha etkili gözüken Türkiye, kaleci Olsen’i geçemezken Milliler’in beraberlik elde edememesi pahalıya patladı ve Türkiye, grubunu son sırada tamamlayarak C Ligi’ne düştü. 7 puanlı lider Rusya’nın ardından, 4 puanla ikinci sıraya yerleşen İsveç, A Ligi’ne yükselmek için 20 Kasım’da konuğu Rusya’yı yenmek zorunda. İsveç ilk maçta Rusya ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Stat: Konya BŞB

Saat: 20.00

Hakem: Istvan Kovacs

Yayın: TRT 1

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

Sakatlık şoku

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11’de yer alan Serdar’ın ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11’e dahil edildi. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11’ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11’de forma giydi.