-(A) MİLLİLER ROMANYA MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın Romanya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, oyuncular bu bölümde koordinasyon çalışmaları yaptılar. Millilerin, antrenmanda neşeli hareketleri görülürken, bir ara teknik direktör Hiddink ile Nihat Kahveci'nin orta sahada halay çekmeye çalışmaları gülüşmelere neden oldu.