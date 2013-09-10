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Spor

A Milliler Romanya karşısında

Romanya ile Türkiye arasındaki karşılaşma bugün TSİ 21.00'de başlayacak ve Star TV'den naklen yayınlanacak

10 Eylül 2013 10:57

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Romanya ile bugün yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bükreş'teki Ulusal Arena'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün akşam yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

Üst solunum yolundaki enfeksiyon nedeniyle önceki gün serum tedavisi uygulandığı için antrenmana çıkamayan Arda Turan ve Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı.

İstanbul'daki antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Burak Yılmaz ve Mustafa Pektemek de takımla çalışmalara katıldı.

Milliler, antrenmanın ardından konakladıkları otelde kampa girdi.

Romanya ile Türkiye arasındaki karşılaşma bugün TSİ 21.00'de başlayacak ve Star TV'den naklen yayınlanacak.

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