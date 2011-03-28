-A MİLLİLER MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda yarın Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fiyapı İnönü Stadı'nda, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, 3'erli gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı. Hiddink de antrenörler Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu ve Fuat Usta ile birlikte bir süre pas çalışması yaptı. Hollandalı teknik adam, çalışma sırasında Gökhan Gönül'ün yanına giderek, bir süre milli futbolcuyla konuştu. Hiddink, daha sonra Gökhan Gönül, Semih ve Gökhan Zan ile birlikte pas çalışması gerçekleştirdi. Milliler, antrenmana istasyon çalışmasıyla devam etti. Bu arada, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl antrenmanı izledi. Hiddink'in teknik ekibinde yer alan Pierre Van Hooijdonk da çalışmayı saha kenarından takip etti.