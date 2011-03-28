T24 LogoT24 Logo
Spor

A MİLLİLER MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 22:11

-A MİLLİLER MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda yarın Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fiyapı İnönü Stadı'nda, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, 3'erli gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı.  Hiddink de antrenörler Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu ve Fuat Usta ile birlikte bir süre pas çalışması yaptı. Hollandalı teknik adam, çalışma sırasında Gökhan Gönül'ün yanına giderek, bir süre milli futbolcuyla konuştu. Hiddink, daha sonra Gökhan Gönül, Semih ve Gökhan Zan ile birlikte pas çalışması gerçekleştirdi. Milliler, antrenmana istasyon çalışmasıyla devam etti.  Bu arada, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl antrenmanı izledi. Hiddink'in teknik ekibinde yer alan Pierre Van Hooijdonk da çalışmayı saha kenarından takip etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24