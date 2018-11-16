A Milliler İstanbul'daki son çalışmasını yaptı

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder idmana katılmadı

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya\'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıkları çerçevesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'ndeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder\'in katılmadığı, sakatlığı süren Enes Ünal\'ın ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman şiddetli yağmur altında yapıldı.

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi ve soğuma egzersizleriyle çalışma son buldu.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.20\'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak uçakla Konya\'ya gidecek.

FOTOĞRAFLI