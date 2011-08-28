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Spor

A Milliler idman yaptı İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2011 01:58

-A Milliler idman yaptı İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarına Swissotel The Bosphorus'un kondisyon salonunda yaptığı idmanla başladı.  Kampa katılan futbolcular, fizyoterapistler eşliğinde rejenerasyon çalışması yaptı. Aday kadroya çağrılan ve hafta sonunda karşılaşmaları olan futbolculardan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Gökhan Töre yarın, Arda Turan, Umut Bulut ve Sinan Bolat ise 29 Ağustos Pazartesi günü kampa dahil olacak. A Milli Takım, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutulacak.

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