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Spor

A Milliler, Hırvatistan'ı tek golle geçti!

Milli Takım'da geçen maçın kadrosuna göre ilk 11'de 7 farklı isim oynadı

05 Eylül 2017 12:13

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 yenilen Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılara 3 puanı getiren gol 75'inci dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Ukrayna karşılaşmasının ilk 11'ine göre 7 farklı isimle başlayan Mircea Lucescu'nun sahaya sürdüğü kadro, oynadığı oyunla ve dirençli yapıyla da dikkati çekti. 

Maçtan önemli anlar

'9 Cenk Tosun, Kalinic'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

'10 Hırvatistan'ın atağında Burak Yılmaz topu elle durdurdu ancak pozisyon Macar hakemin gözünden kaçtı.

'12 Oğuzhan'ın müthiş pasında Arda'nın içeri kestiği topu Cenk auta gönderdi.

'39 Hakan Çalhanoğlu, literatürde 'Yugoslav faulü' tabir edilen bir faul yaparak sarı kart gördü.

İkinci yarı başladı...

'75 Cenk TosunOğuzhan Özyakup'un kaleciden seken şutunu tamamladı ve Milli Takım'ı öne geçirdi: 1-0.

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