-(A) MİLLİLER HAZIRLIKLARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 mağlup eden (A) Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Salı günü Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kazakistan maçının ardından bugün İstanbul'a dönen milliler, Teknik Direktör Guus Hiddink yönetiminde Ali Sami Yen Stadı'nda, başındaki yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman yaptı. Emre Belözoğlu, dünkü maçta sağ uyluk bölgesine aldığı darbe nedeniyle fizyoterapist eşliğinde yürüme ve açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Kazakistan mücadelesinde forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolcular, dar alanda kısa pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Eleme grubu maçlarına güzel bir başlangıç yapan millilerin, antrenmanda neşeli oldukları görüldü. Milliler, Belçika maçının hazırlıklarını yarın akşam 17.00'de yine Ali Sami Yen Stadı'nda yapacakları antrenmanla sürdürecek.