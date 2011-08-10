-A MİLLİLER ESTONYA MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, yarın Estonya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Fiyapı İnönü Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda milliler, dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Daha sonra futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman soğuma egzersizleriyle tamamlandı. Antrenman öncesinde Lig Tv'ye açıklamalarda bulanan Hiddink, tüm taraftarları maça davet ederken, Galatasaraylı Arda Turan'ın Atletico Madrid'e transferiyle ilgili bir soruyu yanıtlamaktan kaçındı. -ESTONYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ RÜÜTLİ Estonya Milli Takımı Teknik Direktörü Tarmo Rüütli, (A) Milli Futbol Takımı ile yarın yapacakları özel karşılaşmada iyi bir mücadele sergilemek istediklerini söyledi. Rüütli, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Arena'da düzenlediği basın toplantısında, 2010 Dünya Kupası elemelerinde de Türkiye ile karşılaştıklarını hatırlatarak, ''Burada olmak bizim için büyük bir onur. Kısa süre önce yine buradaydık. Normal bir karşılaşma gibi tüm eforumuzu sergileyeceğiz. Tribünlerin dolmasını istiyoruz. İyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz'' dedi. Tarmo Rüütli, 2014 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı gruba düşmeleriyle ilgili bir soruya, ''Artık Türkiye ile aynı grupta olmamız bir gelenek haline geldi. Bu maçın orasıyla hiçbir ilgisi yok. O maçlara çok uzun bir süreç var, onu o zaman göreceğiz'' şeklinde cevaplandırdı. Toplantıya katılan Estonya Milli Takımı Kaptanı Raio Piiroja da Türkiye ile yapacakları özel karşılaşmayı çok önemsediklerini belirterek, ''Bu maçla tekrardan kendimize güvenimizi sağlamak istiyoruz. Türkiye'yi önemsiyoruz, Kayseri'de onlarla bir maça çıkmıştık ve kaybetmiştik. O maçı telafi etmek istiyoruz'' diye konuştu. Oyunculardan Ragnar Klavan ise Kayseri'de Türkiye'ye karşı iyi bir seyirci önünde mücadele ettiklerini dile getirerek, ''En son Türkiye'ye geldiğimizde futbola aç bir seyirci önünde oynamıştık. Bu bizi çok hırslandırmıştı. Yarın da umarım öyle bir atmosfer olur'' ifadesini kullandı. Öte yandan, Estonya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını Türk Telekom Arena Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.