-(A) MİLLİLER ESTONYA İLE ÖZEL MAÇ YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde mücadele eden (A) Milli Takım, Estonya ile 10 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir karşılaşma yapacak. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, Estonya ile 10 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yapacağı maçın hangi stadyumda oynanacağı ve başlama saatinin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Estonya ile bugüne kadar 3'ü özel 5 maç yapan (A) Milli Takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İki takım son olarak 5 Eylül 2009'da 2010 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı ve milliler sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.