A Milliler Belçika önünde

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A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesinde Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında bugün İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephane Lannoy yönetecek. Lannov'un yardımcılıklarını Eric Dansault ve Fredric Cano yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Philippe Kalt.Türkiye'nin Belçika karşısına Volkan, Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Servet, Hakan Balta, Colin Kazım, Emre Belözoğlu, Aurelio, Arda, Semih, Tuncay 11 ile çıkması bekleniyor.Gruptaki ilk maçlarda Türkiye, deplasmanda Ermenistan'ı 2-0, Belçika da kendi evinde Estonya'yı 3-2 yenmişti.Belçika'nın ise, bugünkü karşılaşmaya Stijnen, Simons, Kompany, Van Buyten, Defour, Vermaelen, Ventonghen, Fellaini, Witsel, Sonck, Dembele 11 ile başlaması bekleniyor.Karşılaşmanın biletlerinin satışı Biletix'ten Fenerium alt ve maraton alt 110, Fenerium alt sarı-lacivert tribün, maraton alt sarı-lacivert tribün ve maraton üst 55, Fenerium üst 66, Migros ve Telsim tribünleri 27,50 YTL'den sürüyor.Türkiye'nin yer aldığı 5. Grup'ta bu akşam ayrıca Bosna Hersek-Estonya ve İspanya-Ermenistan maçları oynanacak