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Spor

A MİLLİLER BELÇİKA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2010 23:06

-A MİLLİLER BELÇİKA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'ndaki ikinci maçında 7 Eylül Salı günü Belçika ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale taktik maçı yapan milliler, şut çalışması ile idmanı tamamladı. (A) Milli Takım, yarın saat 20.00'de, karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Guus Hiddink, iki oyuncu ile birlikte saat 13.15'te Swissotel'de basın toplantısı düzenleyecek. 

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