-A Milliler bayramlaştı İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ile 2 Eylül Cuma günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı'ın kampında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramı kutlandı. İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta kampta bulunan A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncu kadrosu, daha sonra bayramlaştı. Teknik Direktör Guus Hiddink'in verdiği izinle günü dinlenerek geçiren milli takım, Kazakistan maçı hazırlıklarına yarın Türk Telekom Arena'da yapacağı antrenmanla devam edecek.