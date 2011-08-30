T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milliler bayramlaştı İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2011 18:14

-A Milliler bayramlaştı İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ile 2 Eylül Cuma günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı'ın kampında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramı kutlandı.  İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta kampta bulunan A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncu kadrosu, daha sonra bayramlaştı. Teknik Direktör Guus Hiddink'in verdiği izinle günü dinlenerek geçiren milli takım, Kazakistan maçı hazırlıklarına yarın Türk Telekom Arena'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24