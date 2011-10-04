-(A) Milliler Almanya maçına hazırlanıyor İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında, 7 Ekim Cuma günü Almanya ile karşılaşacak olan (A) Milli Takım, hazırlıklarını Fiyapı İnönü Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde, ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından kanat organizasyonu çalışması yapıldı. Oyuncular daha sonra 3 takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. İdman, soğuma egzersizleriyle sona erdi. Sakatlıkları devam eden Volkan Demirel ve Burak Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Beşiktaşlı futbolcular ile Selçuk İnan ise yenileme çalışması yaptı. Antrenmanı, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da izledi. (A) Milli Futbol Takım, yarın saat 18.00'de, Türk Telekom Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.