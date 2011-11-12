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Spor

(A) Milliler 7 yıl sonra iç sahada 3 farklı skorla yenildi İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 13:55

-(A) Milliler 7 yıl sonra iç sahada 3 farklı skorla yenildi İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında Hırvatistan'a 3-0 yenilerek final umutlarını mucizelere bırakan (A) Milli Takım, iç sahada 7 yıl sonra bir maçı 3 farklı skorla kaybetti. Türk Telekom Arena'da dün ağırladığı rakibine şok bir skorla mağlup olan milliler, Türkiye sınırları içinde bundan önce 3 farklı skorlu yenilgiyi 2004 yılında Ukrayna'dan almıştı. Ay yıldızlı ekip, 2006 Dünya Kupası elemeleri grup maçında, 17 Kasım 2004 tarihinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırladığı Ukrayna'ya da 3-0 mağlup olmuştu.

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