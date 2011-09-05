-A Milliler, 484. randevuya çıkacak İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - A Milli Futbol Takımı, yarın Viyana'da Avusturya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 8. maçıyla birlikte 484. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 254'ü resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 483 maçta, 174 galibiyet, 114 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 627 gol atarken, kalesinde ise 724 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 2 Eylül 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da karşılaştığı Kazakistan'ı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arda Turan'ın 90+6. dakikadaki golüyle 2-1 yenmişti.