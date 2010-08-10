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(A) MİLLİLER 473. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 13:32

-(A) MİLLİLER 473. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Romanya ile yapacağı özel maçla bilikte, 473. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 247'si resmi, 225'i özel olmak üzere geride kalan toplam 472 maçta, 168 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 192 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 611 gol atarken, kalesinde ise 715 gol gördü. Türkiye, son maçını 29 Mayıs 2010 tarihinde oynadı. Özel maçta milliler, ABD turnesindeki karşılaşmada ev sahibi ABD'ye 2-1 yenildi.

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