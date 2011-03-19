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(A) MİLLİLER 22 MARTTA İSTANBUL'DA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A)

19 Mart 2011 19:24

-(A) MİLLİLER 22 MARTTA İSTANBUL'DA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Avusturya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşması öncesinde, 22 Mart Salı günü toplanacak.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (A) Milli Takım teknik heyeti ve aday kadrosu, 22 Mart Salı günü saat 19.00'da, Swissotel the Bosphorus'ta bir araya gelecek. Avusturya maçının hazırlıklarına 23 Mart'ta başlayacak olan ay-yıldızlılar, antrenmanlarını Fiyapı İnönü, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu statlarında yapacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile bir futbolcunun katılımıyla, 23 ve 28 Mart'ta, Swissotel the Bosphorus'ta birer basın toplantısı düzenlenecek.

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