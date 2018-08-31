A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçlarının aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı\'nın UEFA Uluslar Ligi\'nde 7 Eylül\'de Trabzon\'da Rusya ve 10 Eylül\'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor;

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal.\"