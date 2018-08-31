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Spor

A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçlarının aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA) A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı

31 Ağustos 2018 18:11

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı\'nın UEFA Uluslar Ligi\'nde 7 Eylül\'de Trabzon\'da Rusya ve 10 Eylül\'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor;
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
DEFANS: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı
FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal.\"

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