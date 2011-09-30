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Spor

A Milli Takım'ın programı açıklandı İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 17:26

-A Milli Takım'ın programı açıklandı İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İstanbul'da 7 Ekim Cuma günü Almanya, 11 Ekim Salı günü de Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmaların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım, 2 Ekim Pazar saat 17.00'de İstanbul Swissotel'de toplanacak ve ilk çalışmasını 3 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılım için büyük önem taşıyan bu iki karşılaşma öncesinde ilk basın toplantısını, iki futbolcunun da katılımıyla 3 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Swissotel'de yapacak. Hollandalı teknik adam, 6 Ekim Perşembe günü ile 10 Ekim Pazartesi günü de birer basın toplantısı daha düzenleyecek. Bu toplantılara birer milli futbolcu da katılacak. A Milli Takım'ın, Türk Telekom Arena'da 7 Ekim Cuma günü Almanya ile yapacağı karşılaşma saat 21.30'da, 11 Ekim Salı günü Azerbaycan ile oynayacağı müsabaka ise saat 20.00'de başlayacak.

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