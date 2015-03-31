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Spor

A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısındaki ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım oyuncularından Alper Potuk, hafif sakatlığı bulunması sebebiyle maç kadrosuna alınmadı

31 Mart 2015 21:22

A Milliler bu akşam Lüksemburg ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ülke ile aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg Josy Barthel Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.15’de başlayacak. Karşılaşmayı Show TV naklen yayınlayacak.

A Milli Takım oyuncularından Alper Potuk, hafif sakatlığı bulunması sebebiyle riske edilmemek için Lüksemburg maçı kadrosuna alınmadı.

A Milli Takım'ın resmi Twitter hesabından açıklanan kadroya göre 11 şu şekilde oluştu:

Mert Günok, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Şener, Mehmet Ekici, Caner, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Kazım, Olcay, Mevlüt

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a milli takımmaçlüksemburghazırlık maçı

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