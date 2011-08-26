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Spor

A Milli takımın kodrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu ile programı açıklandı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - A Milli Takımımızın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu ile programı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Eylül’de İstanbul’da Kazakistan, 6 Eylül’de de deplasmanda Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Galatasaray’dan 7, Fenerbahçe’den 5, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan da 2’şer futbolcu yer aldı. 

A Milli Takım açıklandı!

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya şu oyuncular davet edildi:
Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Kazım Kazım (Galatasaray), Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Tolga Zengin, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standard Liege), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin), Mehmet Topal (Valencia), Arda Turan (Atletico Madrid), Gökhan Töre (Hamburg), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Umut Bulut (Toulouse). 



 

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