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Spor

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

24 Mart'ta İsveç ve Avusturya ile oynanacak maçlarda Volkan Demirel yer almayacak

18 Mart 2016 22:06

A Milli Takımımızın 24 Mart'ta Antalya'da İsveç ve Avusturya ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosu açıklandı. Milli takıma geri dönme hayali kurduğunu söyleyen Volkan Demirel, kadroda yer almadı.

Takımın kadrosu şöyle:

Volkan Babacan, Harun Tekin, Muammer Zülfikar Yıldırım, Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Hakan Kadir Balta, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Caner Erkin, İsmail Köybaşı, Kerim Frei, Volkan Şen, Alper Potuk, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Olcay Şahan, Yasin Öztekin, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Onur Recep Kıvrak, Serdar Aziz, Burak Yılmaz

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