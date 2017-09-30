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Spor

A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı

Kadroda Sabri Sarıoğlu ve Volkan Şen de yer aldı

30 Eylül 2017 15:21

A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Konyaspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (B.Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Caner Erkin (Beşiktaş), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Orta Saha: Emre Belözoğlu (Başakşehir), Nuri Şahin (B.Dortmund), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Volkan Şen (Trabzonspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Trabzonspor), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Villarreal), Mevlüt Erdinç (Başakşehir).

Sabri Sarıoğlu 6 yıl sonra kadroda!

Sezon başında Galatasaray’dan Göztepe’ye transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan Sabri Sarıoğlu, 6 senelik bir aranın ardından Ay-yıldızlı formaya kavuştu.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 11-15 Kasım 2011’de Hırvatistan ile oynanan play-off maçlarında kadroda yer almıştı.

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